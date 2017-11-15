В Одесі судитимуть водія, через якого у ДТП загинули 5-ро людей

В Одесі судитимуть водія, через якого у ДТП загинули 5-ро людей

16:00 15.11.2017
В Одесі судитимуть водія, через якого у ДТП загинули 5-ро людей

Прокуратура Одеської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваного у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості та загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

Обвинувальний акт направлено до Комінтернівського районного суду для розгляду по суті.

За даними слідства, у травні 2017 року одесит, рухаючись на авто «AUDI» з Одеси у напрямку Миколаєва, на трасі в Лиманському районі порушив правила дорожнього руху.

Так, не впевнившись у безпечності свого маневру, водій почав обганяти транспортний засіб, що рухався попереду у попутному напрямку, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автомобілем «DAEWOO».

Унаслідок ДТП загинуло п’ятеро осіб та травмовано одного пасажира.

За клопотанням прокуратури судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП в Одеській області. 

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області

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