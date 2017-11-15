Домушників-гастролерів з Кавказу судитимуть у Миколаївській області

Завдяки належному процесуальному керівництву та принциповій позиції Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами вчинення ряду квартирних крадіжок у Заводському районі міста Миколаєва, що набуло значного суспільного резонансу, завершено у найкоротший строк та обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні скеровано до суду для розгляду по суті.

У ході досудового розслідування встановлено, що троє громадян Грузії та їхня спільниця з Сумської області, які прибули на територію Миколаївщини з метою незаконного збагачення обкрадали протягом 7 місяців 2017 року помешкання житлових будинків та квартир.

Зловмисники завжди намагалися забирати якомога більше цінних речей: коштовностей, виробів з хутра, ювелірних виробів, грошових коштів.

Затримали їх всіх «на гарячому» після чергової крадіжки з квартири на території одного з районів м. Миколаєва. У крадіїв вилучено речові докази, які вони не встигли збути.

На сьогодні задокументовано та встановлено причетність зазначених осіб до 12 таких фактів на території Заводського району м. Миколаєва із матеріальною шкодою на загальну суму понад 2 млн. грн.

Незаконні дії фігурантів органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185, ч. ч. 3, 4, 5 ст. 185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна, поєднане з проникненням у житло, що завдала значної шкоди потерпілому, вчинена у великих та особливо великих розмірах, повторно за попередньою змовою групою осіб.

Відносно усіх обвинувачених обраний виключний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та за наслідками досудового розслідування на майно накладений арешт з метою забезпечення відшкодування збитків спричиненим потерпілим у провадженні.

Щодо вчинення крадіжок вказаними особами на території інших районів обласного центру розслідування ще триває.

За скоєне кримінальне правопорушення вказаним особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Миколаївської області