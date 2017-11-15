За безжальне вбивство на Луганщині судитимуть неповноілтнього

Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство), вчинене неповнолітнім мешканцем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ввечері 11 вересня 2017 року в одному з приватних будинків у Станично-Луганському районі під час спільного розпиття спиртних напоїв місцевими мешканцями 17-річний молодик безпідставно почав наносити тілесні ушкодження 52-річному чоловіку, після чого спричинив понад 10 ударів ножем в область життєво-важливих органів потерпілого. Від отриманих тілесних ушкоджень останній помер на місці.