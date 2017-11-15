За безжальне вбивство на Луганщині судитимуть неповноілтнього

За безжальне вбивство на Луганщині судитимуть неповноілтнього

14:01 15.11.2017
За безжальне вбивство на Луганщині судитимуть неповноілтнього

 Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство), вчинене неповнолітнім мешканцем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ввечері 11 вересня 2017 року в одному з приватних будинків у Станично-Луганському районі під час спільного розпиття спиртних напоїв місцевими мешканцями 17-річний молодик безпідставно почав наносити тілесні ушкодження 52-річному чоловіку, після чого спричинив понад 10 ударів ножем в область життєво-важливих органів потерпілого. Від отриманих тілесних ушкоджень останній помер на місці.

 

Під час досудового розслідування неповнолітньому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція ч. 1 ст. 115 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області

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