За безжальне вбивство на Луганщині судитимуть неповноілтнього
За безжальне вбивство на Луганщині судитимуть неповноілтнього
Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство), вчинене неповнолітнім мешканцем.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ввечері 11 вересня 2017 року в одному з приватних будинків у Станично-Луганському районі під час спільного розпиття спиртних напоїв місцевими мешканцями 17-річний молодик безпідставно почав наносити тілесні ушкодження 52-річному чоловіку, після чого спричинив понад 10 ударів ножем в область життєво-важливих органів потерпілого. Від отриманих тілесних ушкоджень останній помер на місці.
Під час досудового розслідування неповнолітньому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Санкція ч. 1 ст. 115 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області