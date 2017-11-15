На Львівщині легковик "Мерседес" влетів у кінну підводу, є поранені

На Львівщині легковик "Мерседес" влетів у кінну підводу, є поранені

19:00 15.11.2017
На Львівщині легковик "Мерседес" влетів у кінну підводу, є поранені

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 17:55 на автодорозі Великі Мости – Рава-Руська поблизу села Бутини у Сокальському районі.

Як встановили поліцейські, сталося зіткнення автомобіля «Мерседес Бенц», за кермом якого перебував 26-річний житель міста Великі Мости, та гужової підводи під керуванням 60-річного мешканця одного з сіл Сокальського району.

Внаслідок автопригоди у керманича підводи медики діагностували «травми голови».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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