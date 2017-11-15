На Вінниччині затримано підозрюваного у вбивстві бійця АТО

Поліцією затримано в процесуальному порядку підозрюваного у вчиненні вбивства 27-річного мешканця с. Вища Кропивна Немирівського району, яке сталося 9 листопада цього року у м. Немирові.

За попередніми даними розслідування, злочин стався внаслідок конфлікту двох компаній. Дружина потерпілого разом з сестрою зустріли знайомого, з яким зайшли в кафе. В подальшому у знайомого зав’язалася суперечка з компанією, в якій відпочивав підозрюваний. Одній з жінок, яка хотіла викликати поліцію, пошкодили телефон. В подальшому правоохоронці прибули на виклик персоналу закладу. Правопорушників доставили до Немирівського відділу поліції та на підставі заяви потерпілої відкрили кримінальне провадження за вчинення хуліганських дій. Поліцейські встановили особи усіх учасників конфлікту, допитали та відпустили.

Після цього дві конфліктуючі сторони знов зустрілися в місті. До них приєднався 27-річний мешканець Вищої Кропивні, дружина якого стала учасницею інциденту.

З’ясування стосунків між чоловіками переросло у бійку, внаслідок якої смертельні ножові поранення отримав 27-річний ветеран АТО. Крім того, ножем було завдано тілесних ушкоджень ще одному учаснику конфлікту. Поліція встановила підозрюваного – 25-річний військовослужбовець-контрактник, який нещодавно повернувся з АТО у відпустку.

Відразу після вчинення злочину зловмисник втік та тиждень переховувався від слідства. Поліцейськими було вжито усіх заходів для встановлення його місця перебування – були прочісані лісові масиви, перевірені закинуті будівлі, відпрацьовувалися населені пункти району.

Вчора підозрюваний повернувся додому та подзвонив в поліцію, аби добровільно здатися.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Юрія Педоса, наразі його затримано в процесуальному порядку згідно ст.208 КПК України – за підозрою у вчиненні умисного вбивства. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Чоловік розкаюється у вчиненому та співпрацює зі слідством. Він чотири роки служив в зоні АТО, має поранення.

За вчинення такого злочину згідно ст.115 КК України йому загрожує до 15 років ув’язнення.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області