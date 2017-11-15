На Херсонщині ображений чоловік вчинив жорстоку різанину у кафе

На Херсонщині ображений чоловік вчинив жорстоку різанину у кафе

15:20 15.11.2017
На Херсонщині ображений чоловік вчинив жорстоку різанину у кафе

Подія сталася в одному з сіл Бериславського району. У відділ поліції надійшло повідомлення від власника кафе, що у приміщенні невідомий чоловік вдарив ножем у шию відвідувача. 23-річного потерпілого госпіталізували до лікарні, стан його здоров’я стабільний.

Під час бесіди з друзями пораненого стало відомо, що вони відпочивали у кафе. Потім туди зайшов нетверезий чоловік і хотів сісти за їх стіл. Компанія відігнала незнайомця і він пішов. Через деякий час чоловік повернувся і раптово вдарив їх друга ножем в шию, після чого втік.

Як повідомив заступник начальника сектору карного розшуку Бериславського відділу поліції Леонід Кречко, зловмисника оперативники затримали через кілька годин. Ним виявився 55-річний місцевий житель, не судимий, який зловживає спиртними напоями.

Зловмисник пояснив, що хотів відпочити у компанії своїх односельців, але вони його прогнали, ще й насміхалися. Чоловік образився, взяв з дому ніж і повернувся у кафе мститися. Він вдарив одного з чоловіків ножем у шию, після чого втік. Знаряддя злочину викинув в туалет.

Наразі зловмисник затриманий.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

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