СБУ на Волині перекрила канал контрабанди наркотиків до країн ЄС

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією та прикордонниками припинили контрабанду амфетаміну та марихуани до Євросоюзу.

Правоохоронці встановили, що троє мешканців Волині організували нарколабораторію у приватному будинку неподалік державного кордону. Під час обшуків за її місцезнаходженням та адресами проживання наркоділків співробітники спецслужби вилучили прекурсори для виготовлення амфетаміну та готовий «продукт», які направлені на експертизу. Товар зловмисники особисто перевозили через кордон.

Відкрито кримінальне провадження за ст. ст. 305, 309 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ