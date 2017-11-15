Чоловік жахливо загинув під час пожежі у Жмеринці, що на Вінниччині

Чоловік жахливо загинув під час пожежі у Жмеринці, що на Вінниччині

16:20 15.11.2017
Чоловік жахливо загинув під час пожежі у Жмеринці, що на Вінниччині

Об 11:11 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у м. Жмеринка на вул. Тичини у житловому будинку виникла пожежа. Бійці ДСНС, прибувши на виклик встановили, що загоряння виникло в одній із кімнат будинку на площі 20 кв.м.

Ланкою газодимозахисної служби під час проведення розвідки, на підлозі було виявлено чоловіка без ознак життя, ним виявився 55-річний власник домоволодіння.

Локалізовано пожежу об 11:30, а об 11:39 ліквідовано.

Ймовірна причина виникнення пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електропобутових приладів.

До ліквідації надзвичайної події від ДСНС залучалося 5 чоловік особового складу та один спецавтомобіль.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Житомирській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Екс-бійців Беркуту можна відправити спокутувати вину в АТО
10.11.2017
Борис Захаров
Керівник адвокаційного центру УГСПЛ
Боротьба з корупцією і знецінення України
09.11.2017
Мария Берлинская
Руководитель волонтерской организации "Центр поддержки аэроразведки"
Убийство Амины Окуевой. Когда придут за нами
01.11.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи знають ваші діти, як захисти себе від сексуального насильства?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.