Чоловік жахливо загинув під час пожежі у Жмеринці, що на Вінниччині

Об 11:11 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у м. Жмеринка на вул. Тичини у житловому будинку виникла пожежа. Бійці ДСНС, прибувши на виклик встановили, що загоряння виникло в одній із кімнат будинку на площі 20 кв.м.

Ланкою газодимозахисної служби під час проведення розвідки, на підлозі було виявлено чоловіка без ознак життя, ним виявився 55-річний власник домоволодіння.

Локалізовано пожежу об 11:30, а об 11:39 ліквідовано.

Ймовірна причина виникнення пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електропобутових приладів.

До ліквідації надзвичайної події від ДСНС залучалося 5 чоловік особового складу та один спецавтомобіль.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Житомирській області