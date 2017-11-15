На Запоріжжі людина жахливо загинула під шаром обваленої землі

На Запоріжжі людина жахливо загинула під шаром обваленої землі

16:40 15.11.2017

О 10:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що поблизу кладовища на пустирі по вул.  Ковальська  м. Токмак необхідна допомога рятувальників.

Прибувши на місце події, бійці ДСНС встановили, що під час розкопки металу стався обвал грунту, внаслідок чого засипало людину.

Рятувальники за допомогою засобів малої механізації вилучили на поверхню тіло чоловіка без ознак життя та передали працівникам поліції для проведення слідчих дій.

Від ГУ ДСНС  залучалась 1 одиниця техніки та 3 чоловік особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області

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