В Одесі у підвалі багатоповерхівки жахливо загинула невідома людина

О 23:07 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загорання сміття в підвалі дев’ятиповерхового житлового будинку у м. Одеса по вул. Перша Сортувальна.

О 23:15 на місце виклику прибули рятувальники. О 23:58 пожежу локалізовано та о 00:09 ліквідовано на площі 15 м2.

Під час ліквідації загорання виявлено загиблу людину – особисті дані встановлюються. До гасіння пожежі залучалось 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 21 чоловік особового складу.

Причина пожежі встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС в Одеській області