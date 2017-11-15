На Житомирщині під час загадкової пожежі загинула людина

15 листопада о 00:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку в с. Велика Фосня Овруцького району.

Про це рятувальників сповістив сусід господаря палаючого будинку, почувши посеред ночі гучний тріскіт шиферу. Також він повідомив, що в оселі можуть бути люди.

По прибуттю чергового караулу вогнеборців до місця пригоди з’ясувалося, що полум’ям охоплений дах житлового будинку загальною площею 66 кв. м.

Оцінивши обстановку, начальник караулу прийняв рішення про залучення додаткового пожежного автомобіля для безперебійної подачі води. Провівши розвідку всередині помешкання, рятувальники виявили на підлозі біля груби тіло 57-річного господаря.

Силами бійців ДСНС о 01:24 пожежу локалізовано, а о 07:50 – ліквідовано. Вогнеборцям вдалося запобігти перекиданню вогню на господарчу будівлю, розташовану в 5 м від місця пожежі. Тривалий час рятувальники проводили пошукові роботи в оселі, адже за словами сусідів, там міг бути ще один чоловік. Однак його не виявили. Вогонь устиг знищити дах, перекриття та пошкодити стіни.

Попередньо встановлено, що причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Житомирській області