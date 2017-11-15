На Луганщині 60-річного чоловіка жорстоко забили на смерть

До чергової частини Лисичанського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на подвір’ї будинку по вулиці Пушкіна м. Привілля виявлено скривавлене тіло 60-річного чоловіка.

На місце події негайно виїхали співробітники слідчо-оперативної групи, керівництвом Головного управління Національної поліції в Луганській області та Лисичанського відділу поліції.

На місці події, при огляді трупу правоохоронці виявили чисельні тілесні ушкодження в області обличчя. Для встановлення причини смерті тіло чоловіка було направлено на СМЕ. За висновком судмедексперта, смерть пенсіонера наступила від завданих тілесних ушкоджень в область голови.

Для розслідування цього тяжкого злочину були залучені кращі слідчі та оперативники Лисичанського відділу поліції. Після кропіткої праці з встановлення всіх обставин події та опитування свідків поліцейські встановили особистість та затримали раніше судимого 26-річного місцевого мешканця.

Затриманий пояснив, що того дня він познайомився з потерпілим біля одного з магазинів міста. Неподалік від міста зустрічі чоловіки й вирішили відсвяткувати знайомство. Після вживання спиртних напоїв потерпілий запросив товариша по чарці у гості. Дорогою до дому пенсіонера між чоловіками виник конфлікт, під час якого затриманий почав бити літнього чоловіка кулаками по голові. Побачивши, що пенсіонер знепритомнів, молодик втік з місця події.

Підозрюваний затриманий.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області