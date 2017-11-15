На Львівщині у шпиталі померла жінка, яку напередодні збив автомобіль

У неї медики діагностували «відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, переломи кісток черепа та тазу, тупу травму грудної клітки, відкритий перелом кісток носа».

Дорожньо-транспортна пригода сталась 14 листопада о 20:20 на автодорозі Львів – Ужгород по вулиці Чорновола у місті Самбір.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Рено Мастер», 34-річний житель Львова, скоїв наїзд на пішохода, 56-річну мешканку одного із сіл Самбірського району.

Жінку госпіталізували в реанімаційне відділення з діагнозом: «відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, перелом кісток черепа, перелом кісток тазу, тупа травма грудної клітки, відкритий перелом кісток носа».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області