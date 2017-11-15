Зниклого безвісти жителя Рівного знайшли мертвим, - поліція

Зниклого безвісти жителя Рівного знайшли мертвим, - поліція

20:30 15.11.2017
Зниклого безвісти жителя Рівного знайшли мертвим, - поліція

Ще четвертого листопада до поліції із заявою про зникнення чоловіка до поліції звернулась 38-річна дружина.

Як зазначила жінка поліцейським, того дня вони відпочивали у розважальному закладі села Велика Омеляна Рівненського району. Близько шостої ранку він пішов у невідомому напрямку і додому не повернувся.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), безвісти зниклого чоловіка оголосили у розшук і на його пошуки орієнтували особовий склад міста та району.

Провівши ряд слідчих та розшукових дій, оперативники з’ясували, що безвісти зниклий найімовірніше може перебувати на території розважального закладу, тож до пошуків залучили працівників аварійно-рятувальну службу на водних об’єктах.

А напередодні водолази виявили тіло рівнянина на дні місцевої водойми.

Слідчо-оперативна група під час огляду ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не виявила.

Відповідно до лікарського свідоцтва йог смерть настала унаслідок механічної асфіксії через утоплення у воді.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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