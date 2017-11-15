У Харкові електропотяг смертельно травмував літню людину

Повідомлення про подію надійшло до Основ'янського відділу поліції 15 листопада о 10:59.

Встановлено, що електропотягом на вулиці Лелюківська смертельно травмовано 80-річного чоловіка, який переходив через колії. Від отриманих травм він загинув на місці.

Рух потягів зупинявся на 40 хвилин.

Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Проводиться подальша перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області