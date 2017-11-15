На Миколаївщині пенсіонерка не вижила під колесами потягу

О 13:45 до Арбузинського відділення поліції від чергового станції надійшло повідомлення про те, що на залізничному вокзалі у м. Южноукраїнськ вантажний потяг, який курсував у напрямку «Трикрати - Помічна», скоїв наїзд на 85-річну жінку.

Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень пенсіонерка загинула на місці події.

Слідчими розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.276 КК України «Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту», санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Правоохоронцями встановлюються обставини зазначено факту.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області