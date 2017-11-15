На Волині СБУ викрила на хабарах посадовців міграційної служби

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарництві завідувача одного з районних секторів та головного спеціаліста міського підрозділу міграційної служби у Волинській області.

Правоохоронці встановили, що посадовці за посередництва керівника однієї з туристичних агенцій організували схему отримання хабарів за оформлення документів для виїзду за кордон.

Співробітники СБ України спільно з прокуратурою задокументували отримання неправомірної вигоди посадовцями через посередника за сприяння в оформленні місцевій мешканці довідки про проживання у 30-кілометровій прикордонній зоні, яка не мала на те законних підстав. Також оперативники спецслужби зафіксували факт отримання зловмисниками хабара за сприяння в оформленні закордонного паспорта на підставі недостовірних документів. Встановлено, що лише гонорар посередника за свої «послуги» становив 250-300 євро з оборудки.

Під час обшуків за місцем проживання та роботи фігурантів справи правоохоронці вилучили гроші, недійсні печатки і штампи, які використовувались при оформленні фіктивних документів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру та обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ