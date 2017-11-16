У Запоріжжі патрульні затримали злодія, який побив та пограбував жінку

Близько 23-ї години, інспектори отримали виклик на вулицю Чумаченка про грабіж 40-річної жінки. Постраждала повідомила охоронцям порядку, що невідомий чоловік вдарив двічі в обличчя та шляхом ривка заволодів її сумкою з грошима (8000 тисяч гривень та 50 доларів) та побіг у невідомому напрямку.

Один з екіпажів, який вирушив на пошуки зловмисника, побачив чоловіка схожого за описом. Інспектори схопили зловмисника.

Патрульні викликали слідчих.

Згодом, потерпіла упізнала нападника.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Запоріжжя

