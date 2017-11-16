На Закарпатті патрульні знайшли наркотики у зупиненому автомобілі

Співробітники Хустського відділу поліції зупинили в райцентрі автомобіль «Fiat Doblo», в салоні якого правоохоронці виявили амфетамін.

Група реагування патрульної поліції Хустського відділу зупинила в райцентрі автомобіль «Fiat Doblo». За кермом виявився 28-річний місцевий житель, який мав у дорожній сумці речовину, схожу на амфетамін. Паперовий згорток з кристалічним наповненням працівники поліції вилучили та направили на експертизу. Автомобіль поміщений на спецмайданчик.

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу щодо чоловіка, який перевозив наркотики. В діях хустянина поліція вбачає ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 ККУ, тобто незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області