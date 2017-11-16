У Львові легковик врізався в автобус, одна людина дістала поранення

У Львові легковик врізався в автобус, одна людина дістала поранення

01:00 16.11.2017
У Львові легковик врізався в автобус, одна людина дістала поранення

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 23:30 на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Грінченка у Львові.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «ВАЗ 2108», 24-річний львів’янин, порушив правила проїзду перехрестя та скоїв зіткнення з автобусом «МАН» під керуванням 57-річного мешканця Львова.

Внаслідок автопригоди водій «ВАЗу» отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований в хірургічне відділення з діагнозом: «перелом грудини».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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