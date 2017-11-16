Потужну нарколабораторію виявила та ліквідувала поліція Донеччини

Співробітники карного розшуку Головного управління Нацполіції в Донецькій області ліквідували нарколабораторію, яку використовували відразу двоє різних виробників.

В ході спецоперації затримані 5 осіб, у числі яких виробники та дилери.



На злочинну групу поліцейські вийшли в результаті затримання одного з реалізаторів. Маріуполець торгував на ринку інструментом, а у вільний час – продавав амфетамін. Доставляв товар клієнтам на власному автомобілі. Дилера було затримано у момент продажу чергової дози.

Оперативники встановили його постачальників – 57-річного чоловіка та його підручного. Наркотик варили прямо у квартирі, але тільки тоді, коли дружина виробника йшла працювати в нічну зміну. Жінка нічого не знала про кримінальне «хобі» свого чоловіка, адже нарколабораторія була мобільна – вся апаратура та необхідні інгредієнти привозилися у день виготовлення.

В ході обшуку за місцем мешкання у виробника та його спільника вилучено 10 г амфетаміну, електронні ваги зі слідами наркотику, прекурсори.

Але виявилося що цю ж «наркокухню» орендувала й інша пара виробників, молоде подружжя, – в обмін на необхідне обладнання, якого не було у наркоділка. Чоловік та дружина зберігали приладдя у підвалі поблизу своєї квартири та привозили його на автівці, коли господар лабораторії давав сигнал «варити».

Четверо жителів Маріуполя разом виготовляли амфетамін, потім товар ділили. Частину залишали собі, частину продавали. 1 грам готової речовини коштував 600 гривень. Наркотик розповсюджували переважно серед молоді.

У злочинній діяльності учасники групи користувалися правилами маркетингу – варили наркотик напередодні вихідних та днів виплати зарплат, коли попит зростав.

Варто додати, що сімейна пара виховує трьох дітей, а наркотики знаходилися у прямому доступі малечі. В квартирі поліцейські вилучили заготовані для розфасовки доз пакетики, прекурсори, а також пристрій для вживання марихуани та упаковку амфетаміну у маминій косметичці.

Всі учасники злочинної групи – мешканці Лівобережного району Маріуполя. Окрім амфетаміну, всі вживають також марихуану.

За фактом відкриті кримінальні провадження за ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Остаточна правова кваліфікація діям зловмисників буде надана після проведення експертизи.

Заходи з встановлення та затримання всіх осіб, причетних до протиправної діяльності групи наркоторговців, тривають.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області