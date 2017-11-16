СБУ блокувала протиправну схему легалізації іноземців в Україні

СБУ блокувала протиправну схему легалізації іноземців в Україні

03:00 16.11.2017
СБУ блокувала протиправну схему легалізації іноземців в Україні

Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною міграційною службою припинили діяльність організованого угруповання, учасники якого організували незаконну легалізацію іноземців на території нашої країни.

Правоохоронці встановили, що зловмисники реєстрували іноземців у київському регіоні, використовуючи підроблені печатки прикордонної служби, та через укладання фіктивних шлюбів з громадянами України.

За інформацією спецслужби, протягом останніх трьох років ділки підробили документи понад двохсот іноземних громадян. Частину мігрантів у подальшому зловмисники планували нелегально переправити через державний кордон до країн Євросоюзу.

Під час перевірки адрес масової реєстрації іноземців з числа громадян Росії та країн Близького Сходу оперативники СБ України встановили факти внесення неправдивих відомостей до документів, що стали підставою для легалізації іноземців з країн терористичного ризику. Державною міграційною службою розпочато процес скасування вже діючих незаконно оформлених документів.

За фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України відкрито досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх осіб причетних до незаконної легалізації іноземців, у тому числі посадовців органів державної реєстрації.

За матеріалами прес-центру СБУ

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