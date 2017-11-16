На Закарпатті прокуратура підозрює чоловіка у підробленні документів

Прокуратурою Закарпатської області спільно з слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області повідомлено про підозру громадянину України К. у підробленні офіційних документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов’язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також організації виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 358 КК України).

Слідством встановлено, що зловмисники надавали замовникам повний “пакет послуг”, у тому числі підбирали двійників, із знанням іноземної мови.

Такими “послугами” встигли скористатись вже близько тисяча людей. Вартість підроблених документів – від 5 до 8 тисяч євро.

Під час санкціонованих обшуків у офісах та за місцями проживання зловмисників, оперативники СБ України вилучили майже сто пакетів документів для оформлення іноземного громадянства. Зокрема, правоохоронці знайшли фальшиві печатки органів влади СРСР та України, паспорти громадян інших країн, незаповнені бланки свідоцтв про укладання шлюбу тощо.

Розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 358 КК України - підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів.

Зокрема, підозрюваний громадянин К., маючи на меті організувати незаконне оформлення документів для подальшого отримання громадянами України громадянства Угорщини та паспортів громадян Угорщини, за попередньою змовою з поки невстановленими досудовим розслідуванням особами, організував незаконне виготовлення підроблених печаток, штампів, бланків свідоцтв про народження та свідоцтв про одруження виданих Україною та УРСР, для подачі їх громадянами України разом з іншими необхідними документами в консульські установи та державні органи Угорщини для подальшого отримання громадянства Угорщини.

10 листопада 2017 року за клопотанням прокуратури Закарпатської області відносно громадянина України К. судом обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Кримінальне провадження знаходиться на завершальній стадії розслідування і найближчим часом обвинувальний акт буде скерований до суду для розгляду по суті.

Ч.3 ст 358 КК України - підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

За матеріалами прес-служби прокуратури Закарпатської області