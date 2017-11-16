На Рівненщині суд залишив під вартою винуватця смертельної ДТП

З урахуванням позиції прокуратури Апеляційним судом Рівненської області 14.11.2017 відмовлено у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту і залишено без змін рішення Рівненського міського суду про застосування запобіжного заходу – взяття під варту без права внесення застави стосовно підозрюваного у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинули 2 жінки-пішохода.

Зідно з інформацією, здобутою у ході досудового розслідування, 04.10.2017 у с.Біла Криниця підозрюваний – 52-річний рівнянин, керуючи автомобілем «BMW X5», проігнорував заборонений знак світлофора та здійснив наїзд на двох жінок, 1979 та 1988 р.н., які перетинали дорогу на регульованому пішохідному переході. Від отриманих травм вони померли на місці події.

Водій автомобіля після вчинення ним аварії зник, проте за лічені хвилини був затриманий правоохоронцями при в’їзді до м. Рівне.

Слідчим за погодженням із прокуратурою Рівненської області обґрунтовано повідомлено чоловіку про підозру у вчиненні тяжкого злочину, що передбачений ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох осіб).

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюють слідчі слідчого управління ГУНП в Рівненській області під контролем та процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області.

За вказане кримінальне правопорушення передбачена відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Рівненської області