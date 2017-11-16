На Тернопільщині лікар використав наркоманку для злочинного бізнесу

Майже два роки оперативники управління протидії наркозлочинності ГУНП в Тернопільській області документували протизаконну діяльність чортківчан.

Вступивши у злочинну змову, 51-річний лікар загальної практики районного центру первинної медико-санітарної допомоги та 45-річна жителька села Швайківці розгорнули підпільний бізнес зі збуту сильнодіючих лікарських засобів.

У 2015 році співробітники управління протидії наркозлочинності отримали оперативну інформацію про те, що жителька Чорткова реалізовує у Тернополі медичні препарати Соннат і Димедрол – таблетки, що підсилюють дію наркотиків, відпускаються тільки за рецептами в обмеженій кількості. Було зрозуміло, у цьому наркобізнесі в чортківчанки має бути спільник. І на його слід поліцейські вийшли. Причетним до кримінального збагачення виявився лікар. Спочатку медик лише продавав спільниці рецепти та медикаменти, а згодом вирішив й сам торгувати таблетками, - так навару виходило значно більше.

Як повідомив слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Ігор Підлужний, медик виписував рецепти на пацієнтів до амбулаторних карток котрих мав доступ. Останні ні сном ні духом не відали про це.

Під час санкціонованого обшуку в лікаря було знайдено та вилучено майже тисячу таблеток препаратів Соннат та Димедрол. У будинку спільниці, окрім 50 таблеток сильнодіючих медичних препаратів, було знайдено макову соломку, опій та посуд для виготовлення наркотиків. Загальна вартість вилучених медичних препаратів за цінами «чорного ринку» становила майже сто тисяч гривень.

Медичного працівника звинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.321 КК України, - незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут сильнодіючих лікарських засобів, вчинений повторно, в особливо великих розмірах. Його спільниця понесе покарання за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених, ч.3 ст.321 КК України, – незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут сильнодіючих лікарських засобів, вчинене повторно, та ч.3 ст. 309 КК України – незаконне придбання, зберігання та виготовлення наркотичних засобів, без мети збуту, в особливо великих розмірах.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області