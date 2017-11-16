На Черкащині дружина останнім аргументом у сімейній сварці обрала ніж

Під час розпиття алкоголю між подружжям виник конфлікт, в результаті якого жінка завдала чоловікові ножем тяжкі тілесні ушкодження. Потерпілого доставлено до лікарні.

До чергової частини Кам’янського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що до Кам’янської районної лікарні доставлено чоловіка з тілесними ушкодженнями з проникаючим пораненням лівої черевної порожнини. За викликом виїхала слідчо-оперативна група.

Поліцейські встановили, що потерпілим виявився 40-річний житель міста Кам’янка. Чоловік перебував в стані алкогольного сп’яніння. З’ясувалось, що під час розпиття алкогольних напоїв з дружиною, між ними виник словесний конфлікт, під час якого 40-річна жінка схопила ножа та вдарила ним чоловіка.

За даним фактом Кам’янським відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Затриманій оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області