Поліція Київщини затримала банду вимагачів та провокаторів ДТП

Поліція Київщини затримала банду вимагачів та провокаторів ДТП

09:22 16.11.2017
Поліція Київщини затримала банду вимагачів та провокаторів ДТП

Сьогодні працівники Управління карного розшуку поліції Київщини спільно зі співробітниками інших оперативних підрозділів поліції та бійцями батальйону поліції особливого призначення оперативно затримали групу зловмисників. Чоловіки на авто спочатку імітували дорожньо-транспортну пригоду, а потім із «винуватців» ДТП вимагали грошову компенсацію.

Зловмисниками виявилися четверо чоловіків: 35-річний раніше судимий киянин виступив у ролі організатора злочинної схеми. Троє поплічників, серед яких два громадянина Росії, 34, 36-річного віку та 44-річний житель столиці, були виконавцями.

Встановлено, що упродовж тривалого часу на трасі "Київ-Одеса" група чоловіків скоювала імітовані ДТП. Наразі вони ґрунтовно підозрюються у скоєнні 3-х подібних кримінальних правопорушеннях.

Використовували зловмисники два автомобілі: «Audi А-4» з литовською реєстрацією та «Audi А-5» за підробленим свідоцтвом про реєстрацію. Однією автівкою вони витісняли потерпілих з проїжджої частини автотраси. Іншим авто - імітували дорожньо-транспортну пригоду. Для імітації звуку удару кидали по автомобілям потерпілих різні предмети: картопля, цукерки, напівпорожні пляшки з-під води, після чого, використовуючи наждачний папір, наносили подряпини на фарбоване покриття автомобіля потерпілого.

У різних випадках «скоєних» ДТП їх «заробіток» складав від 11 тисячі гривень до 1 тисячі доларів США.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

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