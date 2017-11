На Одещині СБУ викрила забудовника та депутата на фінансуванні тероризму

Співробітники Служби безпеки України викрили факти фінансування колишнім депутатом Одеської міської ради спільно з менеджментом будівельної компанії незаконних збройних формувань так званих «ДНР» та «ЛНР».

Правоохоронці встановили, що один із великих одеських забудовників частину проданої нерухомості не відображає у фінансовій документації та отримує готівкою. Потім гроші передавалися одному з колишніх депутатів міськради Одеси, який має «інтереси» у будівельному бізнесі. Співробітники спецслужби задокументували, що депутат, оголошений у міжнародний розшук, переховується від українського правосуддя на території Росії та спрямовує відсоток від суми на фінансування незаконних збройних формувань терористичних організацій «ДНР/ЛНР».

Для отримання додаткових доказів фінансування тероризму у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України, відбуваються обшуки в офісних приміщеннях будівельної компанії та місцях проживання фігурантів справи.

За матеріалами прес-центру СБУ

