На Одещині СБУ викрила забудовника та депутата на фінансуванні тероризму
На Одещині СБУ викрила забудовника та депутата на фінансуванні тероризму
Співробітники Служби безпеки України викрили факти фінансування колишнім депутатом Одеської міської ради спільно з менеджментом будівельної компанії незаконних збройних формувань так званих «ДНР» та «ЛНР».
Правоохоронці встановили, що один із великих одеських забудовників частину проданої нерухомості не відображає у фінансовій документації та отримує готівкою. Потім гроші передавалися одному з колишніх депутатів міськради Одеси, який має «інтереси» у будівельному бізнесі. Співробітники спецслужби задокументували, що депутат, оголошений у міжнародний розшук, переховується від українського правосуддя на території Росії та спрямовує відсоток від суми на фінансування незаконних збройних формувань терористичних організацій «ДНР/ЛНР».
Для отримання додаткових доказів фінансування тероризму у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України, відбуваються обшуки в офісних приміщеннях будівельної компанії та місцях проживання фігурантів справи.
За матеріалами прес-центру СБУ
Співробітники Служби безпеки України викрили факти фінансування колишнім депутатом Одеської міської ради спільно з менеджментом будівельної компанії незаконних збройних формувань так званих «ДНР» та «ЛНР».
Правоохоронці встановили, що один із великих одеських забудовників частину проданої нерухомості не відображає у фінансовій документації та отримує готівкою. Потім гроші передавалися одному з колишніх депутатів міськради Одеси, який має «інтереси» у будівельному бізнесі. Співробітники спецслужби задокументували, що депутат, оголошений у міжнародний розшук, переховується від українського правосуддя на території Росії та спрямовує відсоток від суми на фінансування незаконних збройних формувань терористичних організацій «ДНР/ЛНР».
Для отримання додаткових доказів фінансування тероризму у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України, відбуваються обшуки в офісних приміщеннях будівельної компанії та місцях проживання фігурантів справи.
- See more at: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/4109#.kjQm1Cm7.dpbs