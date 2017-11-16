У Миколаєві суд взяв під варту 60-річного підозрюваного у вбивстві

Слідчим суддею розглянуто клопотання слідчого, погоджене з процесуальним керівником, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60-річному місцевому мешканцю, який підозрюється у вбивстві своєї співмешканки.

Трагічна подія сталася 12 листопада цього року в одному із будинків Інгульського району м. Миколаєва. У ході сімейної сварки, яка виникла під час розпиття алкогольних напоїв, підозрюваний, образившись на жінку, почав нападати на неї із кухонним ножем у руках. З метою врятувати своє життя жінка зачинилася в туалеті, але не змогла втримати нападника, який ввігнав в двері ножа не менше семи разів, а потім виламав їх. Діставшись до жертви він тричі вдарив жінку в область грудей ножем, чим спричинив їй тілесні ушкодження несумісні з життям.

Через деякий час потерпілу виявила сусідка, яка і викликала швидку та поліцію.

Зловмисник одразу був затриманий правоохоронцями у порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України – умисне вбивство, санкція якої передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Миколаївської області