У Сумах патрульні знайшли наркотики у чоловіка, який грозився вбити себе
У Сумах патрульні знайшли наркотики у чоловіка, який грозився вбити себе
Нещодавно, екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про допомогу бригаді швидкої на вулиці Харківській. Патрульні за декілька хвилин прибули до квартири про яку йшлося в повідомленні.
У квартирі знаходилися медики, які намагалися заспокоїти 24-річного чоловіка, який, зі слів лікарів, декілька разів погрожував покінчити життя самогубством.
Сам же чоловік поводився досить агресивно та не реагував на вимоги поліцейських. Зважаючи на те, що громадянин своїми діями міг спричинити собі шкоду, інспектори затримали його та застосували спеціальний засіб — кайданки.
Надалі, була виявлена і ймовірна причина такої поведінки. Адже на підлозі в кімнаті, де проходили вказані події була розсипана речовина рослинного походження.
У цій же кімнаті на столі стояв саморобний пристрій для вживання вказаної речовини, а поряд із ним згорток, поліетиленовий пакет та скляна банка наповнені речовиною, схожою на канабіс.
Інспектори викликали на місце події слідчо-оперативну групу Сумського відділку поліції.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками статті 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Сум