У Сумах патрульні знайшли наркотики у чоловіка, який грозився вбити себе

Нещодавно, екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про допомогу бригаді швидкої на вулиці Харківській. Патрульні за декілька хвилин прибули до квартири про яку йшлося в повідомленні.

У квартирі знаходилися медики, які намагалися заспокоїти 24-річного чоловіка, який, зі слів лікарів, декілька разів погрожував покінчити життя самогубством.