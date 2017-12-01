Поліція розшукує можливих свідків смертельної ДТП у Дніпрі

27 листопада 2017 року приблизно об 11:30 в м. Дніпро на вул. Орловській в районі електроопори № 2518 чоловік проводив ремонтні роботи автомобіля «МАЗ» з напівпричепом та допустив самовільний рух вищевказаного автомобіля.

В результати транспортний засіб скоїв на нього наїзд, внаслідок чого водій отримав смертельну травму.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 КК України.

Просимо всіх свідків та очевидців пригоди, а також власників відеореєстраторів повідомити корисну інформацію стосовно цієї пригоди за телефоном 093 428 74 11, 050 785 41 63.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області