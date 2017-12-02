На Прикарпатті затримали адвоката, який носив наркотики клієнту в СІЗО

На Прикарпатті затримали адвоката, який носив наркотики клієнту в СІЗО

01:00 02.12.2017
На Прикарпатті затримали адвоката, який носив наркотики клієнту в СІЗО

Правоохоронцями розпочато кримінальне провадження за фактом передачі наркотичних засобів та психотропних речовин адвокатом своєму підзахисному, який перебував під вартою в установі виконання покарань.

Встановлено, що адвокат під час чергової зустрічі зі своїм підзахисним у СІЗО м. Івано-Франківська, передав особливо небезпечний наркотичний засіб (марихуану) вагою 0,2 гр., поліетиленовий пакет із вмістом подрібненої порошкоподібної речовини (амфетамін) вагою близько 0.4 гр., та вісім таблеток (амфетаміну) вагою 0.04 гр. кожна.

Виявлене правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

Вищевказану особу затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо оголошення йому про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу -тримання під вартою.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження, передбачене ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. За вчинене зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

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