СБУ затримала міжрегіональну банду торговців наркотиками

Співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з поліцією та прокуратурою припинили діяльність організованого наркоугруповання, яке налагодило виробництво метамфетаміну.

Правоохоронці встановили, що зловмисники створили розгалужену мережу збуту наркотиків на території Одеської, Дніпропетровської, Харківської, Київської та Донецької областей, у тому числі вони постачали метамфетамін бойовикам «ДНР».

Оперативники СБ України задокументували, що організатор наркобізнесу, мешканець Донецька, у 2015 році на непідконтрольній українській території виготовляв та реалізовував місцевому населенню метамфетамін. Після виникнення конфлікту з представниками «МГБ ДНР» щодо розподілу доходу від продажу психотропу ділок втік з «ДНР» та переїхав до Дніпропетровської області.

Співробітники спецслужби встановили місце перебування зловмисника у Дніпрі, розташування його підпільної нарколабораторії та особи всіх спільників.

За інформацією спецслужби частину прибутку від продажу метамфетаміну наркоділки передавали представникам незаконних збройних формувань терористів, які кришували їхній незаконний бізнес на непідконтрольних українській владі територіях.

Щомісяця зловмисники виготовляли майже кілограм метамфетаміну, що приносило до трьох мільйонів гривень незаконного прибутку.

Оперативники СБ України затримали у Дніпрі трьох членів угруповання під час збуту чергової партії наркотику.

У ході обшуків за місцями проживання наркоділків правоохоронці вилучили підготовлені до продажу розфасовані сто п’ятдесят грамів психотропу, лабораторне обладнання для його виробництва, бойові набої та гранату РГД.

Зловмисники взяті під варту, їм оголошено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 317 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ