На Закарпатті затятого наркомана судитимуть за низку тяжких злочинів

Хустською місцевою прокуратурою скеровано до Іршавського районного суду обвинувальний акт відносно місцевого жителя, який вчинив кілька тяжких злочинів.

Як повідомив керівник місцевої прокуратури Сергій Зовдун, досудовим розслідуванням встановлено, що один із мешканців Іршавського району, у себе вдома, у теплиці посіяв та виростив 45 рослин коноплі, які в подальшому висушив, подрібнив та мав намір збути.

Крім того, в ході санкціонованих обшуків, проведених працівниками поліції, у обвинуваченого вдома виявлені та вилучені і 17 патронів, які є боєприпасами – патронами військового взірця із звичайним та бронебійними кулями, калібру 5,45х39мм., що призначені для стрільби із автоматів системи Калашникова.

До того ж, будучи у стані наркотичного сп’яніння, чоловік, дерев’яною палкою наніс удари по голові односельцю, внаслідок чого останній отримав відкриту черепно-мозкову травму - забій головного мозку тяжкого ступеня.

Вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.310 КК України, караються штрафом від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.Санкція ч.2 ст.307 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна., а санкція ч.2 ст.309 КК України - позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

За вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.263 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.Крім цього, за нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст121 КК України) передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Закарпатської області