Прокуратура Київщини вимагає арешту молодика, який задушив 16-річну дівчину

За процесуального керівництва прокуратури Київської області повідомлено про підозру зухвальцю, який з метою помсти задушив свою 16-річну співмешканку, а її тіло заховав у погреб, після чого постійно навідувався до батьків дівчини, вдаючи «занепокоєння» у зв’язку із зникненням коханої.

Установлено, що в одному із сіл Макарівського району між 23-річним хлопцем та його 16-річною співмешканкою на побутовому грунті виникла сварка.

У ході сварки, юнак, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, з метою помститися на словесні образи дівчини, схопив останню за шию і почав душити.

Зупинився злочинець тільки після того, як потерпіла вже не дихала. Після чого, з метою приховування слідів злочину, зловмисник перетягнув тіло дівчини в приміщення покинутого погребу, та постійно навідувався до батьків потерпілої.

Вдаючи «занепокоєння» у зв’язку із зникненням коханої, хлопець приносив рідним дівчини торти та пригощав їх, щоб відвести від себе підозру. Окрім цього, зловмисник, маючи доступ до сторінки дівчини в соціальних мережах, періодично заходив з неї, імітуючи активність дівчини в мережі Інтернет.

Батьки дівчини негайно звернулись до правоохоронних органів, які розпочали пошуки зниклої, що тривали два тижні.

Лише за втручання прокуратури Київської області тіло дівчини було знайдено.

Зловмисника затримано в порядку ст.208 КПК України, та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Києво-Сятошинською місцевою прокуратурою скеровано до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області