На Одещині водій відповідатиме в суді за трагічну загибель трьох жінок

Прокуратура Одещини скерувала до Болградського районного суду обвинувальний акт стосовно громадянина, підозрюваного у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей (ч. 3 ст. 286 КК України).

Як вже повідомлялося, що у жовтні в с. Виноградівка Болградського району обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням автомобіля та скоїв наїзд на трьох літніх жінок, які знаходилися поблизу будинку.

Двоє потерпілих від отриманих трав загинули на місці ДТП, третя громадянка – у лікарні.За клопотанням прокуратури 47-річний чоловік перебуває під вартою.Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП в Одеській області.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області