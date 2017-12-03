У Дніпрі під час ліквідації пожежі рятувальники знайшли тіло пенсіонера
У Дніпрі під час ліквідації пожежі рятувальники знайшли тіло пенсіонера
О 07:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Денисова, Шевченківський район міста Дніпро.
За повідомленням направлено відділення 5 державної пожежно-рятувальної частини 8 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
Пожежа виникла на кухні першого поверху двоповерхового житлового будинку. На момент прибуття підрозділу горіли домашні речі на площі 4 метра квадратних.
На місці пожежі виявлено тіло чоловіка, 1956 року народження. Збитки від пожежі встановлюють співробітники правоохоронних органів.
Вогонь локалізовано о 08:23, повністю ліквідовано о 08:35.
До ліквідації пожежі залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області