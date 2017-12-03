У Дніпрі під час ліквідації пожежі рятувальники знайшли тіло пенсіонера

О 07:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Денисова, Шевченківський район міста Дніпро.

За повідомленням направлено відділення 5 державної пожежно-рятувальної частини 8 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

Пожежа виникла на кухні першого поверху двоповерхового житлового будинку. На момент прибуття підрозділу горіли домашні речі на площі 4 метра квадратних.

На місці пожежі виявлено тіло чоловіка, 1956 року народження. Збитки від пожежі встановлюють співробітники правоохоронних органів.

Вогонь локалізовано о 08:23, повністю ліквідовано о 08:35.

До ліквідації пожежі залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області