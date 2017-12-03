На Львівщині жертва пожежі померла у машині швидкої допомоги

На Львівщині жертва пожежі померла у машині швидкої допомоги

21:30 03.12.2017
На Львівщині жертва пожежі померла у машині швидкої допомоги

О 17:54  до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на х. Грабник Свіржської сільської ради Перемишлянського району. 

На момент пожежу у будинку перебував син власниці помешкання, 1991 року народження. Сусіди помітили як із будинку йде дим, та одразу викликали рятувальників.

До прибуття вогнеборців сусіди вибили вікно у помешканні й винесли чоловіка на свіже повітря. Внаслідок пожежі, в кареті швидкої медичної допомоги, чоловік помер.

Фахівці ДСНС запобігли подальшому поширенню вогню й врятували від згорання 2 будівлі.

Пожежу локалізували о 19:28 та ліквідували о 20:30. Вогнем знищено дах та перекриття на площі 72 кв.м, речі домашнього вжитку на площі 70 кв.м., сім вікон та двоє дверей.

До ліквідації пожежі залучили 5 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Обставини події встановлюються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області

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