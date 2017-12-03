В Ужгороді поліцейські затримали жінку, яка зухвало обікрала таксиста

До ужгородської поліції з заявою про грабіж звернувся місцевий таксист. 24-річний чоловік повідомив, що постраждав від дій невідомої особи, котра відібрала в нього гроші і радіостанцію. Це сталося 28 листопада близько опівночі.

Тієї ночі на вулиці Льва Толстого в Ужгороді троє невідомих чоловіків разом з на вигляд знайомою заявникові жінкою відчинили авто потерпілого «Volkswagen Passat». Жінка забрала з машини 970 гривень та радіостанцію марки «Kenwood». Сума збитку склала 1770 гривень.

За фактом злочину поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 186 Кримінального кодексу України, тобто грабіж. Особу підозрюваної у скоєнні правопорушення оперативно встановили та розшукали її. Грабіжницею виявилася 52-річна жителька села Баранинці.

Поліція вже отримала доказові свідчення у справі і продовжує подальше розслідування. Наразі вирішується питання про обрання для підозрюваної міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області