Прокуратура Львівщини вимагає справедливого покарання грабіжника

Прокуратура Львівщини вимагає справедливого покарання грабіжника

14:00 03.12.2017
Прокуратура Львівщини вимагає справедливого покарання грабіжника

Так, Дрогобицьким міськрайонним судом засуджено мешканця Донецької області за ч.2 ст.186 КК України (відкрите викрадення чужого майна (грабіж), вчинений повторно) та призначено покарання у вигляді 4 років і 2 місяців позбавлення волі.

На підставі так званого «Закону Савченко» (ч.5 ст.72 КК України) чоловіку зараховано термін попереднього ув'язнення та остаточно призначено 3 роки та 6 місяців ув’язнення.

При цьому, грабіжника безпідставно звільнено від реального відбування покарання з іспитовим строком 3 роки.

Перевіряючи законність вироку місцевого суду, апеляційний суд проігнорував тяжкість вчиненого злочину, наявність не знятих та не погашених судимостей за раніше скоєні грабежі та інші умисні тяжкі злочини.

Це і стало підставою для втручання прокуратури Львівської області.

Відтак, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ погодився з доводами касаційної скарги прокурора щодо м’якості призначеного покарання та скасував рішення суду апеляційної інстанції через істотні порушення вимог кримінального процесуального закону та м’якість призначеного покарання.

На даний час, справа скерована на новий розгляд.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області

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