У Львові патрульні надали першу допомогу збитому автомобілем чоловіку

Вночі, на вулиці Городоцькій, екіпаж патрульної поліції помітив чоловіка, який лежав на пішохідному переході.

Інспектори дізналися, що сталась дорожньо-транспортна пригода. Зі слів очевидців, водій автомобіля Seat збив на пішохідному переході чоловіка та поїхав з місця пригоди

Патрульні привели потерпілого до тями та говорили з ним до приїзду медиків, щоб він більше не втрачав свідомості.

Інспектори встановили, звідки текла кров та перев’язали рану. Згодом допомогли бригаді швидкої допомоги госпіталізувати 50-річного чоловіка.

Патрульні опитали очевидців, відібрали пояснення та передали матеріали слідчо-оперативній групі, яка буде розшукувати водія, причетного до даної події.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Львова