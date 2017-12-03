У Львові патрульні надали першу допомогу збитому автомобілем чоловіку

У Львові патрульні надали першу допомогу збитому автомобілем чоловіку

11:00 03.12.2017
У Львові патрульні надали першу допомогу збитому автомобілем чоловіку

Вночі, на вулиці Городоцькій, екіпаж патрульної поліції помітив чоловіка, який лежав на пішохідному переході.

Інспектори дізналися, що сталась дорожньо-транспортна пригода. Зі слів очевидців, водій автомобіля Seat збив на пішохідному переході чоловіка та поїхав з місця пригоди

Патрульні привели потерпілого до тями та говорили з ним до приїзду медиків, щоб він більше не втрачав свідомості.

Інспектори встановили, звідки текла кров та перев’язали рану. Згодом допомогли бригаді швидкої допомоги госпіталізувати 50-річного чоловіка.

Патрульні опитали очевидців, відібрали пояснення та передали матеріали слідчо-оперативній групі, яка буде розшукувати водія, причетного до даної події.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Львова

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