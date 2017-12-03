На Львівщині під колеса автомобіля потрапив п’яний велосипедист

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 19:40 у селі Нежухів Стрийського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Шевроле Епіка», 35-річний мешканець міста Вінниця, скоїв наїзд на велосипедиста, 62-річного місцевого мешканця.

Внаслідок наїзду чоловік отримав травми і був госпіталізований. Окрім того, медики виявили у потерпілого стан алкогольного сп’яніння.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.

Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області