У жителя Херсона вилучили 8 кг канабісу. ФОТО

Працівники управління протидії наркозлочинності обласного главку поліції затримали чоловіка, який підозрюється у збуті канабісу. Зловмисник продавав наркотики оптовими партіями в сусідні області. Під час обшуку у нього вилучили наркотичної речовини на суму понад 300 тисяч гривень.

Поліцейські з’ясували, що 35-річний херсонець займається збутом коноплі у великих розмірах. Підозрюваний облаштував на власній присадибній ділянці теплицю, в якій вирощував елітні сорти конопель. Після їх висушування та подрібнення чоловік збував наркотики оптовими партіями в сусідні області.

Як розповів начальник управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції в Херсонській області Андрій Денисьєв, під час обшуку в домоволодінні підозрюваного оперативники виявили та вилучили 8 кг готового до збуту канабісу на суму 300 тисяч гривень. Наразі поліцейські встановлюють зв’язки зловмисника та можливі канали збуту наркотиків.

Відкрите кримінальне провадження за ст.309 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту в особливо великих розмірах». Досудоверозслідування триває.

За матеріалами відділу комунікації поліції Херсонської області