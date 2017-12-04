У Києві затримали 25-річного іноземця за згвалтування жінки

У під’їзді зловмисник почав душити 32-річну жінку, після чого проти її волі задовольнив свою статеву пристрасть. За даним фактом розпочато кримінальне провадження, зловмиснику загрожує до п’яти років ув’язнення.

Вчора до чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що у багатоповерхівці на вулиці Закревського він виявився свою доньку непритомною з синцями на тілі.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці з’ясували, що жінку зґвалтував чоловік, із яким вона познайомилася напередодні в кафе.

Потерпіла розповіла працівникам поліції: у розважальному закладі вона познайомилась з іноземцем, разом вживали алкогольні напої. Жінка додала, що після закриття кафе новий знайомий запропонував провести її додому. Однак, коли вони зайшли у під’їзд, зловмисник почав її душити, від чого вона втратила свідомість.

Прийшовши до тями, потерпіла зрозуміла, що її зґвалтували, оскільки вона лежала на підлозі без білизни та з численними травмами.

Поліцейські переглянули відео з камер спостереження закладу, де відпочивала жінка. Завдяки злагодженій роботі оперативників Деснянського управління поліції 25-річного зловмисника затримали через кілька годин у цьому ж районі столиці. Правоохоронці з’ясували, що підозрюваний – іноземець, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

За матеріалами відділу комунікації поліції Києва