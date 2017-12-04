Дві дівчинки на Закарпатті спробували викрасти солодощі на суму 1 000 гривень

Працівники Управління поліції охорони викрили на крадіжці солодощів. Наразі тривають слідчі дії. З батьками дівчат спілкуються правоохоронці.

Сигнал «Тривога» надійшов на пульт централізованого спостереження Управління поліції охорони Закарпаття.

Увагу охоронця торгового закладу, який натиснув тривожну кнопку, привернули дівчата, які довго гуляли торговим центром, роздивлялися товар, прицінювалися. Однак, зрештою, те, що приглянулося, відвідувачки вирішили приховати. Отримавши виклик, наряд реагування за лічені хвилини прибув на місце події. І якраз вчасно, адже неповнолітні

дівчата з краденими товарами саме хотіли пройти повз касу.

Зловмисниць зупинили. Ними виявилися зовсім юні ужгородки -

подругам всього 11 та 12 років, дівчата спокусились на солодощі,

загальна вартість яких склала тисячу гривень.

Поліцейські пояснили підліткам, що вони вчинили неправомірні дії, які суворо караються. Поцуплені солодощі було повернено на полиці торгового центру, а на місце події викликали батьків юних правопорушниць.

В Управлінні поліції охорони в Закарпатській області розповідають, що подібних правопорушень скоєно малолітніми немало.

«Батькам варто бути обачними. Треба спілкуватися зі своїми дітьми,

пояснювати, чому такого робити не варто. Адже такі дії дітей, не зважаючи на вік, караються законом. І, на жаль, наслідки можуть бути неминучими», - наголосив заступник Управління поліції охорони в Закарпатській області капітан поліції Сергій Лисенко.

Наразі ж за даним фактом проводиться перевірка, з неповнолітніми та їх рідними працюють слідчі.

За матеріалами Управління поліції охорони в Закарпатській області