Можливих свідків смертельної ДТП розшукує поліція Дніпропетровщини

Можливих свідків смертельної ДТП розшукує поліція Дніпропетровщини

00:00 04.12.2017
Можливих свідків смертельної ДТП розшукує поліція Дніпропетровщини

19 листопада 2017 року приблизно об 18:35 в м. Дніпро на вул. Велика Діївська в районі електроопори № 847 сталося зіткнення автомобіля «ЗАЗ Forza» з велосипедом «Україна».

Внаслідок ДТП велосипедист загинув на місці пригоди.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 КК України.

Просимо всіх свідків та очевидців пригоди, а також власників відеореєстраторів повідомити корисну інформацію стосовно цієї пригоди за телефоном 093 428 74 11, 050 785 41 63.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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