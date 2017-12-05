На Житомирщині під час пожежі загинуло двоє дітей

На Житомирщині під час пожежі загинуло двоє дітей

19:00 05.12.2017
На Житомирщині під час пожежі загинуло двоє дітей

До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в приватному дерев’яному житловому будинку у с.Стрижівка Коростишівського району. За вказаною адресою було спрямовано вогнеборців 20-ої Державної пожежно-рятувальної частини.

Ними з’ясовано, що пізній виклик та доступ кисню в середину будинку, який стався внаслідок того, що селяни, намагаючись допомогти, розбили скло у вікні - сприяли інтенсівнишому розповсюдженню вогню. Полум’я вже встигло охопити повністю дах оселі. Крім того, за словами сусідів в будинку могли перебувати люди.

Під час процесу ліквідації пожежі на ліжку в кімнаті рятувальники виявили тіла двох дітей (2004 та 2016 р.н.) без ознак життя – доньки та онука власниці житла. Діти були залишена дома на самоті.

Причина пожежі встановлюється.

Пожежу локалізовано о 00:05, ліквідовано о 02:40. За вказаною адресою працювало 5 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежної техніки.

За матеріалами Управління ДСНС України у Житомирській області

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