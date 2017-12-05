У Києві мати ледь не вбила власного сина

У Києві мати ледь не вбила власного сина

19:30 05.12.2017
У Києві мати ледь не вбила власного сина

Подія трапилась у багатоповерхівці по вулиці Туполєва Святошинського району Києва. За даним фактом розпочате кримінальне провадження. Правоохоронці з’ясовують обставини інциденту.

На спецлінію 102 від медпрацівників надійшло повідомлення про те, що на вулиці Туполєва вони виявили  27-річного киянина з ножовим пораненням у груди. На місце події відразу виїхала слідчо-оперативна група.

За вказаною адресою правоохоронці  з’ясували, у квартирі між матір'ю і сином виник конфлікт. У розпалі сварки хлопець наніс матері кілька ударів кулаком в обличчя. Захищаючись, киянка вдарила сина кухонним ножем у груди. Потерпілого госпіталізували, жінку затримали.

Працівники поліції із місця події вилучили ніж зі слідами крові та відправили на експертизу.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Затриманій загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

За матеріалами відділу комунікації поліції Києва

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