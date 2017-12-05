У Харкові бійка чоловіків закінчилася ножовим пораненням

Поліцейські Немишлянського відділу поліції затримали 39-річного нападника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Постраждалого

прооперовано. Зараз він знаходиться на лікуванні у місцевій лікарні.

Подія сталася у дворі багатоповерхівки на вулиці Салтівське шосе. Як встановили поліцейські, між двома раніше незнайомими харків’янами виникла сварка, яка переросла в бійку. В результаті 39-річний чоловік вихопив ножа та наніс 33-річному потерпілому три колото-різані рани грудної клітини та живота.

Поліцейські вилучили речові докази.

- За фактом події відкрито кримінальне провадження. Дії зловмисника попередньо кваліфіковані слідчим за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, - розповів т.в.о. начальника Немишлянського ВП підполковник поліції Олександр Козленко. – Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Слідчі дії тривають.

За матеріалами відділу комунікації поліції Харківської області