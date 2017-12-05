У Харкові бійка чоловіків закінчилася ножовим пораненням

У Харкові бійка чоловіків закінчилася ножовим пораненням

21:00 05.12.2017
У Харкові бійка чоловіків закінчилася ножовим пораненням

Поліцейські Немишлянського відділу поліції затримали 39-річного нападника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Постраждалого 
прооперовано. Зараз він знаходиться на лікуванні у місцевій лікарні.

Подія сталася у дворі багатоповерхівки на вулиці Салтівське шосе. Як встановили поліцейські, між двома раніше незнайомими харків’янами виникла сварка, яка переросла в бійку. В результаті 39-річний чоловік вихопив ножа та наніс 33-річному потерпілому три колото-різані рани грудної клітини та живота.

Поліцейські вилучили речові докази.

- За фактом події відкрито кримінальне провадження. Дії зловмисника попередньо кваліфіковані слідчим за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, - розповів т.в.о. начальника Немишлянського ВП підполковник поліції Олександр Козленко. – Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Слідчі дії тривають.

За матеріалами відділу комунікації поліції Харківської області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Запретить украинским артистам выступать в РФ - незаконно и аморально
22.11.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Екс-бійців Беркуту можна відправити спокутувати вину в АТО
10.11.2017
Борис Захаров
Керівник адвокаційного центру УГСПЛ
Боротьба з корупцією і знецінення України
09.11.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи мають українці проігнорувати чемпіонат світу футболу в Росії, не дивитися його та не їхати туди?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.