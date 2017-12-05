На Київщині небайдужі сусіди врятували жінку від нападниці

У Борисполі патрульні й сусіди врятували заявницю від жінки, що вдерлась до її житла.

Патрульні, що прибули на виклик про напад на людину, побачили перелякану заявницю. Вона розповіла: хтось постукав у двері, а коли відчинила - нападниця штовхнула її, побила і вимагала гроші. Добре, що на галас збіглися сусіди. Небайдужі люди не відпускали ймовірну нападницю до прибуття патруля.

Поліцейські затримали 28-річну ймовірну нападницю. На місце також викликали швидку, бо господарці стало зле, а також слідчо-оперативну групу. Затриману підозрюють у вчиненні інших кримінальних правопорушень. Надалі цією справою займуться слідчі.

За матеріалами Патрульної поліції України